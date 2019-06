Nieuwe Zwevegemse gin Souterrain verwijst naar

oude scheepvaarttunnel Joyce Mesdag

05 juni 2019

18u46 4 Zwevegem Dries Dauwe (38) en Orily Depraetere (33) stelden woensdagavond de nieuwe gin ‘Souterrain’ voor. De naam is een knipoog naar het verleden van Zwevegem. “De Souterrain, een oude scheepvaarttunnel, was een mythische plek in de gemeente”, vertelt Dries.

“Met mijn bedrijf ‘The Brewing Community’ verkoop ik toestellen waarmee je smaken en aroma’s aan vloeistoffen kan toevoegen”, legt Dries uit. “Dat kan met olijfolie bijvoorbeeld, maar even goed met gin en rum. Je start bijvoorbeeld met een gewone basisgin, en dan kan je bijvoorbeeld verse frambozen, vlierbloesem of bloemblaadjes toevoegen.” Het koppel is afkomstig uit Zele. “Maar Orily komt uit Zwevegem, vandaar dus onze beslissing om een Zwevegemse gin uit te brengen. Souterrain is een kruidige, florale gin waarin je toetsen van kaneel, kruidnagel, muskaatnoot, oranjebloesem, koriander, rode peperbes en vanille kan herkennen. Een heleboel verschillende ingrediënten inderdaad, maar het resultaat is een hele zachte, evenwichtige gin.”

Trekpleister

De naam Souterrain verwijst naar de scheepvaarttunnel waar het kanaal Bossuit-Kortrijk door stroomde van 1861 tot 1974, tussen Zwevegem-Knokke en Moen. “De Souterrain was een bijna mythische plek in de streek”, zegt Dries. “De tunnel was bijna een trekpleister. Koppeltjes kwamen er om in alle discretie te kussen, er waren bals in een aanpalend zaaltje op zondagmiddag en schippers stopten er om een pintje te drinken in café De Souterrain. Oudere inwoners van Zwevegem krijgen nog steevast een glimlach op hun gezicht als je hen naar de Souterrain vraagt. Onze gin houdt de herinnering levendig .” De gin zal enkel verkocht worden in de regio Kortrijk Zwevegem, voor 35 euro, in de lokale drankenhandels en supermarkten.