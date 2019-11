Nieuw keuringscentrum maakt komaf met tijdverlies: laat je auto achter, en pik hem later die dag op Joyce Mesdag

04 november 2019

17u03 0 Zwevegem Vandaag werden de eerste auto’s gekeurd in het gloednieuwe keuringscentrum op bedrijvencentrum De Pluim in Zwevegem. Er zullen per dag 550 tot 600 voertuigen gekeurd kunnen worden, een pak meer dan de 300 die het gesloten station in Harelbeke aankon. Nieuw is ook de drop & go-service, waarbij klanten hun wagen ’s morgens kunnen achterlaten, en die gekeurd terug kunnen ophalen vóór sluitingstijd.

Afgelopen donderdag kregen de allerlaatste wagens een groene of rode kaart in het keuringscentrum van Harelbeke, dat na 60 jaar de deuren sloot. Sinds maandag kunnen automobilisten terecht in het nieuwe keuringscentrum in Zwevegem. En het verschil tussen beide keuringscentra is immens. “In Harelbeke hadden we met 5 keuringslijnen een maximumcapaciteit van 300 voertuigen per dag”, zegt Ignace Van Overbeke van Keuringsbureau Motorvoertuigen. “Hier hebben we er 8, voor 550 tot 600 voertuigen elke dag.” En in Zwevegem kunnen alle mogelijke voertuigen gekeurd worden. “Het keuringscentrum in Harelbeke was te klein voor vrachtwagens, hier kunnen die wel terecht.”

Aanschuiven

Het terrein is er 15.000 vierkante meter groot. “De situatie in Harelbeke was te gevaarlijk geworden”, zegt Van Overbeke. “Op drukke dagen stonden de mensen aan te schuiven op de drukke gewestweg. Het heeft ons 8 jaar geduurd om een geschikte locatie te vinden, maar hier zitten we écht wel goed”, zegt Van Overbeke. “En ook burgemeester Marc Doutrluingne is blij dat het keuringsbureau zijn weg vond naar Zwevegem. “Dat is tenslotte een service die wij de inwoners en ondernemers van Zwevegem kunnen aanbieden.”

Afspraak maken

Er is ruimte om comfortabel aan te schuiven, maar het is de bedoeling dat klanten dat niet al te lang moeten doen. Er wordt gewerkt met ledschermen, zodat chauffeurs die aankomen op de site, onmiddellijk zien in welke rij ze best aanschuiven. “Dat zorgt er ook voor dat we flexibel kunnen zijn, en de ene dag méér lijnen voor afspraken kunnen gebruiken dan de andere. Er staan ook geen toestellen meer binnen tussen de lijnen, dus er kan gemakkelijk gewisseld worden als één bepaalde keuring de rij wat ophoudt. We kunnen er natuurlijk niet aan doen als mensen allemaal op hetzelfde moment beslissen langs te komen. Maar door onze twee lijnen voor keuringen op afspraak, hopen we klanten extra aan te moedigen om vooraf een afspraak te maken.”

Drop & go-service

Nieuw, en uniek voor West-Vlaanderen, is de drop & go-service. “Klanten kunnen hun wagen tussen 7 uur en 9 uur ’s morgens, samen met de autosleutels en de autodocumenten, achterlaten”, zegt van Overbeke. “Wij zorgen er dan voor dat de klant zijn wagen vanaf 15 uur tot een half uur voor sluitingstijd gekeurd terug kan komen ophalen. Het moet tegenwoordig altijd en overal snél gaan, met onze drop & go-service spelen we in op die trend.”

Groene stroom

Er werd 8 miljoen euro geïnvesteerd in het nieuwe centrum. “Het gebouw is uitgerust met zonnepanelen, en wordt aangestuurd met 100 procent groene stroom. De modernste keurings- en meetapparatuur wordt ingezet. En de werkomgeving tenslotte is hier véél beter dan het centrum in Harelbeke. De medewerkers verhuisden met véél plezier mee naar Zwevegem.”

“Klopt”, zegt Bart Molenaerts, die al 38 jaar voor KM werkt. “In Harelbeke kon het in de winter soms echt wel kou en tochtig zijn. Hier werken we achter gesloten poorten. En dat de wachtrijen hier wat korter zullen zijn, is ook voor ons werkplezier een positief punt. Als je ziet hoeveel mensen nog staan te wachten, dan is dat ook altijd minder leuk werken.”

Katrien Vandenbussche uit Stasegem was bij de eerste klanten vandaag. “Het ziet er echt goed uit, het is een grotere verbetering ten opzichte van het keuringscentrum in Harelbeke. Vooral op vlak van veiligheid: dat wagens soms moesten aanschuiven op de grote baan, dat zorgde voor gevaarlijke situaties.”