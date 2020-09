N-VA vraagt opfrissing Smalspoorbrug, de Vlaamse Waterweg heeft voorlopig geen plannen dat te doen



Joyce Mesdag

18 september 2020

17u23 0 Zwevegem N-VA Zwevegem pleit voor een opfrissing van de Smalspoorbrug en de omgeving errond.

“De Smalspoorbrug over het Kanaal Bossuit-Kortrijk diende vroeger om met een treintje klei aan te voeren naar een dakpannenfabriek”, zegt N-VA-fractieleider Wim Monteyne. “De fabriek werd begin jaren ’80 gesloten, en sindsdien wordt de brug voornamelijk gebruikt door wandelaars en fietsers.” “Geregelde inspecties van de brug tonen schade ter hoogte van de oplegging van de brug. Bovendien is er betonschade aan de pijlers. Dit alles is het gevolg van overbelasting in het verleden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) die hierover minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) ondervroeg.

Er is al langer een tonnagebeperking op de brug. “Toen er werd vastgesteld dat er toch met zwaarder verkeer over de brug gereden werd, besloot men in 2012 om enkel nog fietsers en voetgangers over de brug toe te laten. Betonblokken (met beperkte tussenafstand) verhinderen dat autoverkeer de brug gebruikt. Voor wandelaars en fietsers is er geen enkel veiligheidsrisico”, zo benadrukt Bert Maertens. Zolang de brug zonder veiligheidsproblemen kan gebruikt worden, wil De Vlaamse Waterweg nv de brug te behouden als fiets- en voetgangersbrug.

De Smalspoorbrug vormt een cruciale zachte verbinding tussen de beide oevers van het Kanaal Bossuit-Kortrijk. “Vanzelfsprekend is het positief dat De Vlaamse Waterweg de brug wil behouden. Een opfrissing is wel broodnodig. Zo zouden de weinig uitnodigende betonblokken vervangen mogen worden door een frisser alternatief. Ook de signalisatie mag duidelijker. En ook voor ruiters en koetsen moet er een oplossing komen”, zo stelt Wim Monteyne. “Vanzelfsprekend hopen we dat de schade aan de brug aangepakt wordt, zodat de brug ook in de toekomst behouden kan blijven.”

Er zijn geen concrete renovatiewerken gepland, horen we bij de Vlaamse Waterweg. “Aangezien de brug veilig is voor fietsers en voetgangers, zijn er inderdaad geen opfrissingswerken gepland”, zegt communicatieverantwoordelijke Karen Buyse. “De brug wordt, net zoals alle andere bruggen, geïnspecteerd en de gebreken worden opgevolgd. Zolang de brug veilig is om te gebruiken voor fietser en voetgangers, wensen we deze te behouden als fietsers- en voetgangersbrug.”