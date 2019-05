Mooneye mag AB in Brussel afvinken van bucketlist Joyce Mesdag

23 mei 2019

15u38 0 Zwevegem Mooneye uit Zwevegem, een van de drie winnende bands van muziekwedstrijd De Nieuwe Lichting van Studio Brussel, mag op 23 oktober optreden in AB in Brussel.

Dat is een van de locaties die de bandleden zelf naar voren schoven. Mooneye is een voornamelijk Zwevegemse band. Zanger/gitarist Michiel Libberecht uit Moen, vandaar ‘Mooneye’, wordt als zanger/gitarist geflankeerd door gitarist Aaron Deceukelier, gitarist Jorik Van Den Bosch, bassist Stan Holvoet en drummer Rien Coorevits. Op Jorik na, die afkomstig is uit het Gentse, komen alle bandleden uit groot-Zwevegem.

Michiel mocht recent op Zwevegem de nieuwste single voorstellen van de band, This Thing, en meteen dus ook de ticketverkoop aftrappen voor het optreden in AB. Er zijn al heel wat andere optredens gepland deze zomer. De band staat onder meer op Zeverrock in Zevergem, Bos!festival in Gullegem, Rock Zottegem in Zottegem, enz. “Maar we kijken het hardst uit naar ons optreden op Dranouter Festival op 4 augustus, omdat we daar ook altijd zélf naartoe gingen”, zegt Michiel.