Mogelijke scenario’s ontsluiting Moen-Trekweg voorgesteld op infomarkt Joyce Mesdag

13 november 2019

00u28 0 Zwevegem Op een infomarkt in OC Tap zijn de scenario’s voorgesteld die nu nog op tafel liggen om zwaar verkeer te weren uit de dorpskern van Moen. Intercommunale Leiedal buigt zich, in opdracht van de gemeente Zwevegem, over het moeilijke vraagstuk. “Mocht het een gemakkelijk op te lossen probleem zijn, was het 20 jaar geleden al opgelost”, zegt schepen Marc Desloovere (sp.a).

Er is al veel over gezegd en geschreven, over het RUP ‘Omleidingsweg Imog en Moen-Trekweg’. Een oplossing zit er nog niet meteen aan te komen, maar met dit infomoment over het RUP is alweer een belangrijke horde genomen.

“Het gaat eigenlijk over de ontsluiting van bedrijvenzone Moen-Trekweg en de Imog-site”, legt Aurelie van Obbergen van Leiedal uit. “Op dit moment rijdt het zwaar verkeer van die omgeving weg via het centrum van Moen, of via de Sluislaan. Dat is allesbehalve een ideale situatie. Zwaar verkeer hoort niet thuis in een dorpskern. Via de andere route, ttz de Sluislaan, rijdt het zwaar verkeer dan weer door bescherm natuurgebied, wat een belasting betekent voor de natuur daar.”

“De gemeente heeft ons gevraagd te zoeken naar alternatieve routes. Op een eerste infomoment hebben we een aantal tracés voorgesteld die we in ons hoofd hadden. Er is heel wat feedback van bewoners gekomen toen, en die feedback hebben we meegenomen om tot deze tweede selectie te komen van mogelijke tracés. A, C en D zijn weggevallen, en het zogenaamde O-tracé hebben we opgenomen in de te onderzoeken alternatieven.”

Het zogenaamd O-tracé volgt grotendeels het huidige tracé dat door natuurgebied loopt. “Er is ons gevraagd door bewoners om ook die mogelijkheid te onderzoeken. Om te kijken hoeveel verkeer een volwaardig tracé via dat traject met zich mee zou brengen, en welke maatregelen genomen zouden kunnen worden om de overlast tot een minimum te beperken. Een groene buffer bijvoorbeeld kan een mogelijke milderende maatregel zijn.”

De andere tracés die nog op tafel liggen volgens deels bestaande wegenis, maar omvatten voor een significant stuk nog aan te leggen wegenis. “Ook daar willen we onderzoeken welke gronden verworven moeten worden, en wat de voor-en nadelen zijn van die scenario’s.”

Sowieso is dit nog een werk van lange adem. “In deze fase kunnen inwoners nogmaals hun bedenkingen formuleren, maar ook in latere fases zullen bewoners nauw betrokken worden.”

Schepen Marc Desloovere benadrukt dat dit een ingewikkeld verhaal is. “De ernst van het probleem neemt elk jaar toe. Er is steeds meer zwaar verkeer op de baan, wat voor een serieuze druk zorgt op onze deelgemeente. Maar de oplossing is niet in één, twee, drie te vinden. Mocht het een gemakkelijk op te lossen probleem zijn, was het 20 jaar geleden al opgelost. Zelf zijn wij voorstander van het zogenaamde 0-tracé, dat hebben we ook zo gecommuniceerd voor de verkiezingen. We laten Leiedal nu alle mogelijkheden onderzoeken voor we knopen doorhakken.”

De infomarkt lokte heel wat geïnteresseerden. “Ik wil vooral te weten komen wat de scenario’s zijn die nu nog op tafel liggen”, zegt gemeenteraadslid Eddy Loosvelt, die voor Natuurpunt aanwezig was op de markt. “Dat wij niet vóór het O-tracé zijn, daar zijn we al langer duidelijk over.” “Ik was eigenlijk gewoon benieuwd”, zegt buurtbewoner Piet. “Er is al zodanig lang sprake van, dat ik eens wilde horen wat nu eigenlijk de huidige stand van zaken is.”