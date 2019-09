Moeder strikt Brihang voor benefietconcert als eerbetoon aan overleden zoon: “Ik stuurde hem mailtje met mijn verhaal en foto van Sander” Joyce Mesdag

27 september 2019

16u50 0 Zwevegem Sofie Florin uit Zwevegem organiseert zaterdag een benefietconcert als eerbetoon aan haar zoon Sander, die uit het leven stapte. Ze kon hiervoor niemand minder dan rapper Brihang strikken. “Toen ik de tekst van het nummer ‘Steentje’ hoorde, wist ik dat ik hem erbij wilde”, zegt Sofie. De opbrengst van het optreden gaat onder meer naar Te Gek!?, een organisatie die psychische problemen bespreekbaar wil maken.

Anderhalf jaar geleden is het intussen, dat Sofie’s wereld even stilstond. “In februari vorig jaar vertelde Sander op een dag dat hij zich écht niet goed voelde, dat hij dacht dat hij aan een psychose leed”, vertelt Sofie. “We maakten een afspraak bij de psycholoog, maar nog voor hij is kunnen gaan, is hij uit het leven gestapt. Een grote schok voor ons, dit hadden we niet zien aankomen.”

Praten

Amper enkele maanden later zette Sofie een grootschalige actie op poten. Ze verkocht meer dan 1.000 gehaakte eendjes, en organiseerde een benefietconcert ten voordel van Te Gek!?, een organisatie die psychische problemen bespreekbaar wil maken. “Mensen moeten meer durven te praten over hoe ze zich voelen. Als iemand je vraagt hoe het gaat, antwoorden we veel te vaak ‘goed’. Ik doe dat niet meer. Ik ben altijd eerlijk. En is het een dag dat ik me ellendig voel, dan vertel ik dat.”

Verdriet verwerken

Dit jaar wil Sofie in het kader van de Warmste Week opnieuw de handen uit de mouwen steken. “In samenwerking met café De Voerman maken we dit jaar in klei gebakken eendjes, die we net als vorig jaar verkopen. En zaterdag is er een benefietconcert met Illuminine en Brihang. Bezig blijven, en zaken organiseren voor het goeie doel, voor mij is dat een manier om de dood van Sander te verwerken, om een positieve draai te geven aan mijn verdriet. Noem het gerust een vorm van therapie.”

Met foto

Dat Sofie Brihang heeft kunnen strikken, daar is ze best trots op. “Hiphop en rap, het is niet meteen mijn leefwereld, maar ik vind dat zijn liedjesteksten zo mooi. Hij is zo goed met woorden… Toen ik zijn nieuwe nummertje ‘Steentje’ (over het meedragen van verdriet en psychisch lijden, red.) hoorde, wist ik: ik wil Brihang voor het benefietconcert van Sander. Ik heb hem rechtstreeks gemaild, met een foto van Sander erbij, en een stukje muziek dat Sander had gemaakt. Een beetje ‘slinks’ misschien, maar het is toch gelukt, hé.”

Vorig jaar haalde Sofie, samen met enkele familieleden en vrienden die haar hebben geholpen, meer dan 17000 euro op. “Ik besef dat het moeilijk wordt om dat te evenaren. Maar dat hoeft ook niet perse, alles wat we kunnen inzamelen, is mooi.”

De opbrengst gaat net zoals vorig jaar naar Te Gek!?, een organisatie die psychische problemen bespreekbaar wil maken.

“Maar daarnaast schenk ik ook een deel aan de vzw Saying Goodbye. Zelf heb ik nog geen beroep op hen gedaan, omdat ik mijn verdriet op een andere manier verwerk, maar er zijn heel veel andere mensen die ze wél al geholpen hebben met een zwaar verlies in hun leven. Ze verdienden volgens mij ook wel een deel van de opbrengst.”

De benefietavond start in het Theatercentrum vanaf 19u. Tickets kosten 22 euro, en kan je reserveren via eendjevoorsander@gmail.com. Wie op een andere manier wil steunen kan dat dus door eendjes te kopen, ook via eendjevoorsander@gmail.com, of deel te nemen aan een quiz in de Porseleinhallen in Wevelgem op 9 november. Per team van 4 personen betaal je 20 euro om deel te nemen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.