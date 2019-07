Missing link in Guldenspoorpad is klaar Joyce Mesdag

12 juli 2019

Het ontbrekende stuk fietspad tussen de Deerlijkstraat en de Otegemstraat, vlakbij de site Leanderhof, is klaar voor gebruik. Een officiële opening door de Provincie en de gemeente Zwevegem volgt volgende week nog. Maar de werken, die starten in april, zijn nu dus al afgerond. Het gaat over een dubbelrichtingsfietspad van 3 m breed over een afstand van 500 meter. Het fietspad maakt de verbinding tussen het Guldenspoorpad richting Marke en richting Avelgem en is een belangrijke ontbrekende schakel van de fietssnelweg F45. Het nieuwe fietspad maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, het netwerk van fietsroutes voor de dagelijkse verplaatsingen naar school of naar het werk.