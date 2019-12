Minister Demir schrapt zes windmolens in landschapsgebied Peter Lanssens

26 december 2019

14u40 5 Zwevegem Er komen geen zes windmolens met rechtopstaande wieken van 200 meter hoog in een landbouwgebied tussen de dorpen Moen, Sint-Denijs, Bossuit en Helkijn. Eén exemplaar produceert genoeg groene energie voor 3.500 gezinnen, maar de aanvraag ligt niet in lijn met de wettelijke bepalingen. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) verleent dan ook geen vergunning aan initiatiefnemers Engie Electrabel en Eneco Wind België.

Gebald uitgelegd: de windmolens passen niet in het landschapsgebied in kwestie. Eerder dienden de gemeentebesturen van Zwevegem en Avelgem, het Vlaamse departement Omgeving en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) al een negatief advies in. Verder tekenden al meer dan duizend inwoners een petitie tegen de mogelijke komst van de windmolens. Het is nu afwachten of de projectindieners nog in beroep gaan tegen de beslissing van Zuhal Demir. Maar zelfs als ze dat doen, is de kans bijzonder klein dat de zes windmolens er ooit gaan komen.