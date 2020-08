Minister Dalle bezoekt jeugddienst Zwevegem: ‘We werden uitgekozen als een van de twee voorbeeldgemeentes’ Joyce Mesdag

27 augustus 2020

21u08 0 Zwevegem Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) heeft vandaag een bezoek gebracht aan de jeugddienst van Zwevegem. De vzw Bataljong, een overkoepelende organisatie voor alle jeugddiensten in Vlaanderen, had Zwevegem samen met Denderleeuw naar voren geschoven als voorbeeldgemeente op vlak van jeugdwerking.

“Jeugdwerking gaat verder dan alleen maar de traditionele jeugdverenigingen begeleiden”, zegt schepen van Jeugd Isabelle Degezelle (CD&V). “Onze jeugddienst probeert de jeugd bij zoveel mogelijk te betrekken, bijvoorbeeld op vlak van mobiliteit en ruimtelijke ordening. Een ander voorbeeld van hoe ver wij gaan met onze jeugdwerking, zijn onze jeugdkampjes. Wij organiseren er elk jaar een 45-tal, samen met verschillende partners. Ouders kunnen via één weg tussen al die kampjes kiezen, en die ook via de gemeente reserveren. Heel gemakkelijk een uniform. Daar had de minister ook wel oren naar. Terwijl de minister hier was, hebben we hem ook wel een ander probleem aangekaart: de vergoeding van monitoren. Die vergoeding wordt vastgelegd op Vlaams niveau, en soms is het moeilijk om monitoren te blijven vinden omdat ze als jobstudent met een vakantiejob veel meer verdienen. Hij beloofde het mee te nemen.”