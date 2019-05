Met keukenpan op hoofd geslagen tijdens echtelijke ruzie en gezin gegijzeld LSI

27 mei 2019

18u30

Bron: LSI 0 Zwevegem Een 28-jarige man uit Zwevegem zit al vijf maanden in voorhechtenis omdat hij tijdens een echtelijke ruzie volledig uit de bol ging. Hij sloot zijn partner en twee kinderen van 6 en 9 jaar op en gaf zijn vriendin met een keukenpan een slag op het hoofd. “Dit had voor het hof van assisen kunnen eindigen”, vond de rechter waarvoor hij zich maandag moest verantwoorden.

Op 27 december 2018 kwam de politie niet voor het eerst tussen voor echtelijke moeilijkheden in het gezin in Zwevegem. Bij het zien van de politie trok Kenneth D. zich onder invloed van alcohol terug in zijn woning en sloot zijn gezin op. Zelf hield hij gewapend vanuit een dakraam de situatie in het oog. Uiteindelijk verliet hij toch de woning, aanvankelijk met het wapen op de agenten gericht, later liet hij het zakken. D. kon opgepakt en aangehouden worden. Sindsdien verblijft hij in de cel. Het was niet voor het eerst dat er sprake was geweest van partnergeweld. De openbare aanklager vroeg de rechter een celstraf van 30 maanden, waarvan 18 maanden effectief, uit te spreken en begeleidende voorwaarden voor zijn alcoholgebruik op te leggen. “Onder invloed van alcohol kan hij inderdaad ontploffen”, gaf zijn advocaat Kris Vincke toe. “Maar mits begeleiding en omkadering van het gezin zullen de problemen zich niet meer voordoen. Hij wil een goede vader en echtgenoot zijn en schaamt zich voor hetgeen hij heeft gedaan.” “Ik besef dat het zo niet verder kan”, aldus D. zelf. Hij vroeg de rechter enkel de periode van voorhechtenis als effectieve straf uit te spreken, de rest met probatievoorwaarden. Vonnis op 17 juni.