Marino Punk, Rode Duivels en Straattheaterfestival op Kermis Moen Joyce Mesdag

05 september 2019

Dit weekend staat Kermis Moen weer op het programma. Vrijdag wordt het feestweekend afgetrapt met onder meer de vertoning van de EK-kwalificatiewedstrijd van de Rode Duivels tegen San Marino op groot scherm aan café ’t Centrum, en een optreden van Marino Punk in Hert&Ziel. Zaterdag is er de 10e vedetten- en duivelsloop, en zijn er ook live optredens door het Feestcomité van Moen. Op zondag is er ontbijt met bubbels door Chiro Moen, aperitiefconcert door de Koninklijke Harmonie Sint-Denijs, en het 19e Internationaal Straattheaterfestival. Aan de scoutstent zijn er opnieuw live optredens. Maandag is er straatbolling om het feestweekend mee af te sluiten. Er is het hele weekend lang doorlopend een fototentoonstelling ‘Hommage aan Sabine Rommens’ in het Heemkundig Museum.