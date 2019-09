Marc Doutreluingne is vóór afschaffing van opkomstplicht: “Nog altijd beter dan proteststemmen” Joyce Mesdag

30 september 2019

16u25 0 Zwevegem Burgemeester van Zwevegem Marc Doutreluingne (Lijst Burgemeester) ziet geen graten in de afschaffing van de opkomstplicht. “Ik ben tegen mensen tot iets verplichten, zoals gaan stemmen”, zegt hij. Dat hij als burgemeester kan kiezen tussen de Vlaamse of Belgische sjerp, vindt hij best. “Maar zelf ga ik mijn tricoloresjerp houden.”

“Van mij mag de opkomstplicht afgeschaft worden”, zegt burgemeester Doutreluingne. “Want ik heb liever dat mensen niet gaan stemmen, omdat ze zich afzijdig willen houden, dan dat ze een proteststem uitbrengen uit frustratie op een extreme partij.”

Vrije keuze is voor hem belangrijk, daarom is hij ook blij dat hij zijn tricoloresjerp niet per se hoeft af te staan. “Mocht er mij iemand op een dag zeggen dat ik de Belgische sjerp niet meer mag dragen, dan draag ik die toch, tot ze mij die afnemen”, besluit hij.