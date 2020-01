Man voor rechter na aanranden vrouwen op straat AHK

17u51 0 Zwevegem Een 30-jarige man uit Zwevegem moest zich woensdagmorgen op de rechtbank verantwoorden voor het aanranden van drie vrouwen. Hij pikte telkens willekeurige vrouwen uit die op wandel waren. “Bij een positieve reactie van de vrouwen hoopte hij op seks, bij een negatieve reactie stopte hij meteen”, zei zijn advocaat.

De 30-jarige Zwevegemnaar randde zo vorig jaar minstens drie vrouwen aan. Zo betastte hij op 21 februari vorig jaar een vrouw toen ze op wandel was in het Guldensporenpad in Zwevegem. Hij nam haar vast bij haar heupen. Toen de vrouw duidelijk liet verstaan niet opgezet te zijn met de opdringerige man, riep hij ‘Sorry ik wou gewoon even proberen’, en vluchtte daarna weg. Ook op vier juli vorig jaar deed hij hetzelfde bij een vrouw die met haar hondje op wandel was. “Hij benaderde haar en betastte haar aan haar borsten” pleitte haar advocate. “De vrouw is erg geschrokken en durft nu niet meer alleen met haar hondje gaan wandelen.” De man verblijft momenteel in de psychiatrische afdeling van de gevangenis. Het openbaar ministerie vraagt om de man te interneren. Uit een psychiatrisch verslag blijkt dat her risico op herval bij de man zeer groot is. “Het is nooit mijn bedoeling geweest om hen te kwetsen”, zei de man tegen de rechter die een vonnis velt op vijf februari.