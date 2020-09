Man krijgt vuistslag op restaurant en vraagt schadevergoeding voor nieuwe bril Alexander Haezebrouck

25 september 2020

17u16 0 Zwevegem Een 58-jarige man riskeert een gevangenisstraf van drie maanden omdat hij een ander man een vuistslag verkocht in een restaurant in Moen. Het slachtoffer vraagt een schadevergoeding van 1.284 euro voor zijn bril.

Toen de beklaagde op 1 november 2019 in beschonken toestand het restaurant binnenkwam, zag hij het slachtoffer zitten met wie hij in het verleden nog een geschil had gehad. “Mijn cliënt voelde zich daardoor geviseerd en heeft de fout gemaakt om op hem af te stappen”, pleitte zijn advocaat. Er ontstond een schermutseling en beklaagde gaf het slachtoffer prompt een vuistslag tegen het oog. “Hij begrijpt niet waarom hij zich zo gedroeg en biedt zijn excuses aan.” Het slachtoffer vraagt nu een schadevergoeding van 1.284 euro, de prijs van de nieuwe bril die hij moest kopen na de feiten. De advocaat van de beklaagde ging niet akkoord met die schadevergoeding. Hij trok in twijfel dat het slachtoffer een bril droeg op het moment van de feiten. De rechter vroeg aan het slachtoffer om op 21 oktober bewijsstukken mee te brengen.