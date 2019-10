Man gaat “uitzonderlijk” iets drinken na het werk en belandt tegen boom VHS

16 oktober 2019

18u40 0 Zwevegem Een man uit Kuurne die op 22 maart van dit jaar uitzonderlijk na het werk een glas ging drinken, heeft daar nu veel spijt van. Hij had een ongeval en was ook geïntoxiceerd. Het voorval kost hem nu een pak geld.

B. reed die bewuste avond rond 22 uur naar huis toen hij in Zwevegem tegen een geparkeerde auto reed en vervolgens tegen een boom belandde. De man schaamde zich dood toen de politie erbij kwam en verontschuldigde zich uitgebreid. Zijn ademtest loog er niet om: de man had 1,56 promille alcohol in het bloed. “Mijn cliënt heeft snel alle schade vergoed”, pleitte z’n advocaat. “Hij beseft dat hij in de fout is gegaan en dat zal niet meer gebeuren. Vandaag draagt hij nog altijd de financiële gevolgen van zijn avondje uit want de bijna 15.000 euro schade aan zijn bedrijfswagen heeft hij uit eigen zak moeten betalen, omwille van de intoxicatie.” Dat B. in het verleden ook al eens veroordeeld werd omwille van rijden onder invloed van alcohol, speelde niet in zijn voordeel. De rechter veroordeelde de Kuurnenaar tot een rijverbod van 21 dagen en een boete van 1.160 euro.