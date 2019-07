Man die loods van ouders in brand stak krijgt 175 uren werkstraf en moet verzekering 192.000 euro Lieven Samyn

08 juli 2019

10u45

Bron: Lieven Samyn 2 Zwevegem Een 40-jarige man die op 26 mei 2018 brand stichtte in het ramen- en rolluikenbedrijf van zijn vader Didier Liévin uit Zwevegem moet van de rechter een werkstraf van 175 uren uitvoeren. Als hij dat niet binnen het jaar doet, krijgt hij toch nog twee jaar effectieve celstraf. Aan verzekeringsmaatschappij AG Insurance moet hij een voorlopige schadevergoeding van 192.000 euro betalen.

In de vroege ochtend van 26 mei wekten enkele luide knallen buurtbewoners uit de Deerlijkstraat in Zwevegem uit hun slaap. De loods van het ramen- en rolluikenbedrijf van Didier Liévin bleek in lichterlaaie te staan. De loods, enkele machines en vier voertuigen gingen volledig in de vlammen op. Uit onderzoek van de branddeskundige van het parket bleek dat het vuur met opzet was aangestoken. De verdenking viel al snel op de zoon des huizes, Anthony, met wie vader Didier na tal van zakelijke discussies in onmin leefde. Aanvankelijk ontkende Anthony L. nog zijn betrokkenheid, maar na verloop van tijd gaf hij toe dat hij met een lucifer een zeil op een stapel droog hout vlak bij de loods ’s nachts in brand had gestoken.

Eigen toekomst

“Dat mijn ouders mij beschuldigden van diefstal van mijn bedrijfswagen en de wagen in beslag lieten nemen, was de druppel”, zo klonk de uitleg op het proces. “Maar hij had niet de bedoeling het volledige bedrijf in de as te leggen”, aldus de verdediging. “Hij spendeerde zelf vele uren in de zaak. Het was zijn eigen toekomst die in de vlammen opging.”

Alcoholprobleem

Volgens de branddeskundige gebruikte Anthony L. in de loods brandversnellers, maar dat ontkende hij. Hij stichtte de brand naar eigen zeggen in een dronken bui. Op het moment van de huiszoeking was hij zelfs te dronken om het huiszoekingsmandaat af te tekenen. Zijn ouders, die op het ogenblik van de brand op vakantie in Turkije waren, vroegen slechts een symbolische schadevergoeding van 1 euro, maar drongen er via hun advocaat op aan dat hun zoon zich zou laten begeleiden voor zijn alcoholprobleem. “Welk alcoholprobleem?! Ik drink af en toe graag een pintje zoals iedereen, meer niet”, reageerde L. “Ik heb spijt van wat ik heb gedaan.” Hij verhuisde ondertussen van Harelbeke naar Nieuwpoort.

De rechter vond een zware werkstraf een voldoende straf. “Door zijn blinde daad met zware gevolgen is zijn toekomst al genoeg gestraft en gehypothekeerd”, reageert advocaat Thomas Vandemeulebroucke. “De rechter zag dat ook in.” Na de brandstichting bleef Anthony L. ook op vrije voeten. Een maatschappelijk onderzoek maakte duidelijk dat een werkstraf een gepaste straf was.