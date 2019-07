Man belandt in gracht en ploft met wagen tegen gemetselde duiker VHS

05 juli 2019

10u55 5

De brandweer rukte vrijdagmorgen rond twee uur uit naar de Pontstraat in Heestert. Daar was een Volvo XC90 in de gracht beland. Het voertuig strandde met een plof tegen een gemetselde duiker, die daardoor flink beschadigd raakte. Het was een passant die de auto opmerkte langs het landelijk weggetje. Omdat er bloedsporen op de geactiveerde airbag te zien waren, werd alarm geslagen. In en rond de wagen was echter niemand te bespeuren. Op basis van de nummerplaat kon de politie de bestuurder snel opsporen. De 40-jarige man, J.V., woont in de buurt en bleek lichtgewond. Hij was na het ongeval te voet naar huis gegaan maar ging nadien gedwee met de politie mee, tot aan zijn wagen.