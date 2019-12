Man (54) gewelddadig overvallen na pitta te hebben afgehaald Alexander Haezebrouck

24 december 2019

11u40 17 Zwevegem Een 54-jarige man uit Zwevegem is zondagavond gewelddadig overvallen nadat hij een pitta was gaan halen in de Otegemstraat. “Plots kreeg ik slagen en schoppen van vier personen”, vertelt slachtoffer Danny De Staelen die er een neusbreuk en een gekneusde oogkas aan overhoudt.

Het incident vond plaats rond 22 uur zondagavond. “Ik wou pitta gaan halen in de pitta zaak in de Otegemstraat”, vertelt slachtoffer Danny De Staelen. “In de pitta zaak waren enkele jonge kerels een meisje aan het lastig vallen. Ik heb hen aangemaand ermee te stoppen. Toen ik opnieuw buiten was, werd ik plots aangevallen op straat.” Vier daders sloegen Danny in de grond en gaven hem verschillende vuistslagen en schoppen in zijn aangezicht. “Het ging om vier personen van allochtone origine. Daarna zijn ze in een auto met een Franse nummerplaat gesprongen en reden weg. Ik ben meteen naar huis gegaan en heb van daaruit de politie gevonden. Tijdens de slagen moeten ze ook mijn portefeuille genomen hebben want die werd even later op straat gevonden. De 200 euro die er in stak, was natuurlijk verdwenen. Waren het de jonge kerels van in de pittazaak die me aangevallen hebben? Ik weet het niet, maar het zou best kunnen. Alles ging zo snel. De feestdagen zijn alleszins in mineur gestart, ik mag met een opgezwollen en gekneusd hoofd Kerstavond vieren. De daders zijn voorlopig spoorloos. “Ze zijn vertrokken in een onbekende wagen, we onderzoeken de zaak”, klinkt het bij de politiezone Mira.