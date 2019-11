Man (48) voor rechter nadat hij zijn vriendin slaat en bedreigt met mes Alexander Haezebrouck

06 november 2019

13u54 0 Zwevegem Een 48-jarige man uit Waregem riskeert een gevangenisstraf van 18 maanden omdat hij zijn vriendin zou geslagen hebben. Beiden kregen ruzie in het café dat ze toen uitbaatten. “Ik sta hier volledig onterecht, de getuige heeft met zijn zatte botten de politie gebeld”, zei de man tegen de rechter.

Op 19 maart ontstond een discussie en een schermutseling tussen beklaagde J. B. en zijn vriendin in het café dat ze toen nog openhielden in Zwevegem. Een getuige die aan de bar zat, verwittigde de politie. “Hij zei dat de beklaagde op het slachtoffer was gaan zitten nadat ze was gevallen tegen de bingomachine en haar slagen gaf”, zei het openbaar ministerie. “Het slachtoffer liep daarna weg en nam een mes. Beklaagde slaagde erin om het mes af te nemen, plaatste het op de buik van de vrouw en zei dat hij haar zou vermoorden.”

De politie stelde ook tal van verwondingen vast bij de vrouw die bij haar eerste verhoor het verhaal van de getuige bevestigde. “Maar die klant was zat, had een oogje op mijn vriendin en heeft zaken verteld die niet kloppen”, verdedigde beklaagde J. B. zich, die toegaf dat ook hij en zijn vriendin die avond serieus hadden gedronken. “Ik heb ze niet geslagen en heb dat mes afgenomen omdat ze ermee dreigde haar polsen over de snijden. Daarna heb ik het mes in de vuilnisbak gegooid. Is die verklaring van die zatte klant dan zo geloofwaardig? Ik weet het niet hoor.”

Ook de vriendin van beklaagde J. B. legde nadien andere verklaringen af en trad haar vriend bij op de rechtbank. “Eigenlijk zou ik hier moeten staan want ik heb hem een klap gegeven en niet omgekeerd. Die verwondingen? Een week voor de feiten ben ik met mijn hakken van de trap gevallen. Ik had ook die zaken verteld tegen de politie maar dat wilden ze niet noteren, ze zeiden dat ik aan het liegen was.” Het openbaar ministerie was niet opgezet met beide verklaringen op de rechtbank. “We ondervinden wel vaker dat verklaringen van intrafamiliaal geweld nadien onder druk van de partner bijgesteld worden. Er zijn de verwondingen en de getuigenverklaring. En als de politie dan een pv zou opgemaakt hebben die niet klopt, dan moet ze maar een klacht indienen tegen de politie wegens valsheid in geschrifte. Mevrouw, als het nog eens gebeurd kan het goed zijn dat we voor assisen staan.” Naast de celstraf riskeert de beklaagde ook een geldboete van 400 euro. Vonnis op vier december.