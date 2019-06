Man (47) voor rechter na masturberen in struiken met zicht op spelende kinderen Alexander Haezebrouck

26 juni 2019

14u44 0 Zwevegem Een 47-jarige man uit Zwevegem moest zich woensdagmorgen op de rechtbank in Kortrijk verantwoorden omdat hij in mei vorig jaar aan het masturberen was in Geluwe. En dat tussen de struiken met uitzicht op twee spelende kinderen in een tuin. Hij riskeert acht maanden gevangenisstraf

De feiten dateren van 26 mei vorig jaar. K. P. (47) reed toen naar Geluwe waar hij aan het wandelen ging. “Een moeder had de man opgemerkt en zag dat hij nogal in de buurt van hun woning bleef rondhangen”, pleitte de openbare aanklager. “Ze hield de man daarom een tijdje in de gaten terwijl haar twee kinderen van zeven en tien jaar oud in de tuin aan het spelen waren. Op een gegeven moment zag ze de man op zijn knieën in de struiken zitten terwijl hij zichzelf aan het bevredigen was.” De moeder verwittigde meteen de politie, en de man werd kort daarna opgepakt. In zijn zakken vond de politie een onderbroek en twee zakdoekjes. In zijn eerste verhoren ontkende de man eerst de feiten en zei dat hij vanuit Zwevegem onderweg was naar Ieper en in Geluwe was gestopt omdat hij dringend moest plassen. Nadien ging K. P. wel over tot bekentenissen. Hij werd in het verleden al twee keer veroordeeld voor feiten van openbare zedenschennis. Op vier februari werd hij nog maar een laatste keer veroordeeld. “Enkele maanden later pleegde hij dus al opnieuw feiten”, zei de procureur. De man betuigde zijn spijt. “Ik weet dat ik moet werken aan mijn probleem en bied mijn excuses aan”, zei de man. “Na die feiten ben ik compleet gecrasht, ik hoop om nog een kans te krijgen.” De man riskeert een gevangenisstraf van acht maanden en een geldboete van 800 euro. Vonnis op vier september.