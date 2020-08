Loods renovatiebedrijf volledig in de as gelegd bij zware uitslaande brand



Alexander Haezebrouck

15 augustus 2020

16u24 10 Zwevegem Langs de Bossuitstraat in Moen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een loods van een renovatiebedrijf volledig in de as gelegd bij een zware uitslaande brand. Ook twee andere aannemers en een privé persoon die ruimte huurden in de loos zagen hun materiaal in vlammen op gaan. “Dit is een financieel drama, ja”, vertelt eigenaar Davy Vandemeulebroeke (42).

Aannemer Davy Vandemeulebroeke van renovatiewerken Vandemeulebroeke was net terug van een vakantie met zijn gezin in Zuid-Frankrijk. “Om de werkweek wat voor te bereiden was ik vrijdagnacht nog wat administratie aan het doen”, vertelt Davy Vandemeulebroeke. “Omstreeks 00.30 uur viel plots de elektriciteit uit. Toen ik uiteindelijk buiten ging kijken, zag ik dat er rook vanuit de loods kwam. Ik verwittigde meteen de hulpdiensten maar het ging plots razendsnel. In geen tijd sloegen de vlammen tot zes meter hoog uit het dak.” De brandweer ging het vuur te lijf met vanuit verschillende hoeken. “We hebben meteen versterking gevraagd van tankwagens om genoeg watertoevoer te hebben”, zegt Ronny Damman van de hulpveleningszone Fluvia. “Daarna hadden we het vuur tamelijk snel onder controle. Omdat de loods van zo’n 300 vierkante meter alleen stond was er geen gevaar voor overslag naar andere gebouwen.” De brandweer kon niet verhinderen dat de volledige loods in de as werd gelegd en al het materiaal dat er in stond. Op het dak van de loods lagen asbestplaten. “Maar de verspreiding daarvan is slechts enkele meters geweest. Enkel de eigenaar en de buren kregen asbestresten in de tuin.”

Oorzaak onbekend

Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog onduidelijk. Een deskundige van het parket kwam ter plaatse om de precieze oorzaak te onderzoeken. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend. “Ik heb ook geen flauw idee”, vertelt Davy die sinds 2007 zijn renovatiezaak heeft. “Dit is voor mij uiteraard een financieel drama. Er bedrag op kleven is onmogelijk. Eén van mijn machines alleen al kost zo’n 30.000 euro, dan kan je al beginnen tellen. Ook voor mijn klanten is dit niet leuk, ik heb nog geen idee wanneer ik opnieuw zal kunnen werken. Het is nu een zaak van de verzekeringen.