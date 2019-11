Loods metaalbedrijf volledig verwoest bij zware uitslaande brand, mogelijk is ook asbest vrijgekomen Alexander Haezebrouck

17 november 2019

15u24 4

In de Molenstraat in Heestert is deze middag omstreeks 12.15 uur een loods van een metaalbedrijf volledig verwoest na een zware uitslaande brand. Het vuur ontstond in een garage, maar sloeg daarna al snel over naar de loods van een buurman. In geen tijd stond ook de loods volledig in lichterlaaie. De brandweer snelde ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Ze konden niet verhinderen dat de garage en de loods volledig in vlammen op gingen. Hoe de brand is ontstaan is voorlopig nog onduidelijk. De politie gaat uit van een accidentele brand. Een buurman hoorde een ontploffing waarna brand ontstond. Het vuur verspreidde zich razendsnel en er was ook een rookpluim tot kilometers ver te zien. De loods wordt gebruikt als metaalbedrijf, maar is volledig verwoest. Mogelijk is er bij de brand ook asbest vrijgekomen. De buurtbewoners werden even geëvacueerd uit hun woning maar mochten al snel terug. De Molenstraat zelf blijft wel zeker tot maandag volledig afgesloten, daarna zal meer duidelijkheid zijn over het asbestgevaar.