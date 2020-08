Lieven Desmet gaat na 29 jaar als directeur met pensioen: “Tijd om aan mijn bucketlist te beginnen” Joyce Mesdag

31 augustus 2020

18u59 0 Zwevegem Lieven Desmet (61) uit Bissegem heeft vandaag zijn allerlaatste werkdag achter de rug. Hij was 41 jaar actief in het onderwijs, waarvan 29 jaar als directeur. Hij was 4 jaar directeur van de Sint-Jan Berchmans basisschool in Avelgem, 21 jaar directeur van de gemeenteschool in Heestert en daarna 3,5 jaar coördinerend directeur van alle gemeentescholen in Zwevegem en het Deeltijds Kunstonderwijs.

Het afscheid was uiteraard niet wat hij zelf in gedachten had, door de coronacrisis. “Ik mocht eigenlijk 1 februari al stoppen, maar heb beslist om het schooljaar nog uit te doen”, vertelt Lieven. “Ik had uiteraard toen nog geen idee dat de laatste maanden de drukste zouden worden van mijn hele carrière. Zelfs op zaterdag en zondag was het doorwerken om alles te organiseren volgens de regels in het ministerieel besluit. En dan, net wanneer alles klaar was, werd dat ministerieel besluit opnieuw aangepast en mochten we herbeginnen. Normaal zou ik ook afscheid genomen hebben met een receptie, met onder meer ook mijn familie bij. Het is uiteraard jammer dat dat nu niet kan, maar ja, het is niet anders.”

Er wacht geen zwart gat voor Lieven. “Mijn vrouw moet nog een aantal jaren doorwerken. Ik heb besloten om er nu wat extra voor haar te zijn, nu zij 41 jaar wel wat heeft moeten verdragen door mijn carrière. Daarnaast heb ik ook een bucketlist af te werken. Zo ga ik me inschrijven in de tekenschool, in de muziekschool, wil ik ook Frans leren en me wat op het fitnessen gooien. Drukke vooruitzichten dus.”