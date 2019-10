Lieven (56) na 36 jaar dienst ontslagen bij Bekaert: “Ik ben mijn droomjob kwijt” Staaldraadgigant hakt knoop door over 125 verloren jobs Joyce Mesdag

18 oktober 2019

14u04 10 Zwevegem Het personeel van Bekaert heeft gisteren eindelijk te horen gekregen wie mocht blijven, en wie moet vertrekken. Voor 95 arbeiders en 30 bedienden kwam er slecht nieuws. Lieven Loncke uit Zwevegem (56) is één van hen. “Ik heb geen oog dicht gedaan vannacht. Ik ben mijn droomjob kwijt.”

Alle werknemers van Bekaert werden gisteren uitgenodigd in een feestzaal in Kuurne om er een voor een hun ‘vonnis’ te horen. “Iedereen had een ander tijdstip gekregen, de ene moest ’s morgens vroeg op gesprek, de andere in de late namiddag”, vertelt Lieven Loncke. “Het was echt een rotdag. Ik heb mijn gsm zelfs op stil gezet, om niet de hele tijd berichtjes te zien over wie wel en wie niet mocht blijven. Om 13.55 uur was het mijn beurt. Er volgde slecht nieuws voor mij: ik mag meteen beschikken, en moest vandaag al niet meer terugkeren.”

Goeie evaluaties

Een donderslag bij heldere hemel voor Lieven, die in de vestiging in Deerlijk kabels voor in autobanden ontwikkelde. “Eerlijk? Ik had dit niet verwacht. Bij ons op de dienst zijn we met 9 in totaal, en 5 ervan zouden mogen blijven, dat wisten we. Mijn laatste beoordelingen zijn altijd heel positief geweest, mijn evaluaties waren telkens goed, ik heb altijd alleen maar positieve feedback gekregen. Dus ja, ik had er eigenlijk wel op gerekend dat ik zou mogen blijven. Niet dus.”

Hecht team

Héél slecht nieuws voor Lieven. “Dit was echt mijn droomjob. Ik woon op enkele minuutjes fietsen van het werk, en ik heb mijn job 36 jaar lang met plezier gedaan. Ik mocht voor het werk geregeld naar het buitenland: China, Indonesië, Rusland, Slowakije, Spanje,… Het team waarin ik zat, hing enorm goed samen. Zelfs in de maanden hiervoor was de sfeer nog altijd zo goed als het zou kunnen zijn, onder de omstandigheden. Woensdag zijn we nog eentje gaan drinken, en iedereen van onze groep was erbij. Dat zegt toch veel. Want uiteindelijk wéét iedereen wel: als jij mag blijven, dan is de kans groter dat ik zélf ontslagen word. Maar zelfs dat stond onze goeie verstandhouding nooit in de weg.”

Ik zie dat veel competente mensen worden afgedankt. En waarom? Omdat mensen met veel geld nog meer geld willen verdienen. Erg is dat Lieven Loncke

Toekomst onzeker

Lieven heeft de afgelopen nacht geen oog dicht gedaan. “Ik ben er net 56 geworden. Ik weet ook niet goed wat de toekomst nog kan brengen. Ik ben timmerman van opleiding, maar ik heb niets meer gedaan met dat diploma. Ik ben specialist in kabels voor autobanden, maar waar kan ik met die kennis naartoe? Vanmorgen heb ik afgesproken met een andere collega, die ook ontslagen werd, om wat te praten. Hij heeft ook geen oog dichtgedaan, en zo zullen er veel zijn vrees ik.” Lieven aarzelde even om zijn verhaal te doen in de krant. “Want ik wil echt niemand tegen de borst stoten. De collega’s die wél mochten blijven, die gun ik het. Ik zie ook gewoon dat heel veel competente mensen worden afgedankt. En waarom? Omdat de mensen met veel geld nog meer geld willen verdienen. Erg is dat.”

Staaldraadfabrikant Bekaert kondigde eind mei al aan dat het zo’n 250 jobs wilde schrappen bij een herstructurering. De fabriek in Moen wordt gesloten, en de productie verhuist naar Tsjechië. Uiteindelijk zijn het er, na onderhandelingen met de vakbonden, 125 geworden.