Leiedal realiseert géén zoveelste woonproject op lap grond in Sint-Denijs, maar kiest voor ‘open ruimte’: ‘Wij moeten het goeie voorbeeld geven’ Joyce Mesdag

30 oktober 2019

19u24 0 Zwevegem “We moeten de weinige open ruimte die we nog hebben zo goed mogelijk bewaren”. Het wordt vaak gezegd, maar Leiedal voert nu daad bij woord. De intercommunale geeft 1 hectare woonuitbreidingsgebied in Sint-Denijs vrij om er, in plaats van een zoveelste woon- of bedrijvenproject, een duurzaam en innovatief openruimteproject te realiseren. “Wij moeten het goeie voorbeeld geven”, klinkt het.

De gebieden die op het Gewestplan ingekleurd zijn als ‘Woonuitbreidingszone’, dat zijn de gebieden waar volgens de overheid mogelijke woonprojecten gerealiseerd kunnen worden, als er voldoende vraag is. De intercommunale beslist om een gebied dat ingekleurd is als woonuitbreidingszone, 1 hectare aan het einde van de Koffiestraat in Sint-Denijs, niet te bebouwen, en te kiezen voor een ‘duurzaam en innovatief openruimteproject dat een meerwaarde biedt voor het klimaat’.

Grond die in woonuitbreidingsgebied ligt, is vrij waardevol. Leiedal geeft dus eigenlijk wel wat centen op, door af te zien van een ‘commerciële’ invulling. “Het klopt dat we hier een project hadden kunnen lanceren waar we geld hadden aan kunnen verdienen”, zegt Merel Goossens. “Maar als we altijd en overal ‘het geld’ zouden volgen, dan zouden we alles moeten volbouwen. En dat is toch ook niet wat we met zijn allen willen? Steeds meer steden en gemeenten kiezen er bewust voor om woonuitbreidingsgebied niet aan te snijden. Ze zouden daar in principe ook verder in kunnen gaan, en op die beschikbare gronden duurzamere, klimaatvriendelijke alternatieven te realiseren. Wij als intercommunale hebben daarin de plicht om het goeie voorbeeld geven.”

Leiedal gaat nu op zoek naar iemand die een geschikt voorstel kan aanreiken. Heb je een concreet idee over wat er met / in deze open ruimte kan gebeuren? Tot 1 januari 2020 kunnen geïnteresseerden hun projectvoorstel indienen via de website van Leiedal (www.leiedal.be/openoproepsintdenijs).

“Wat dat bijvoorbeeld kan zijn, dat ‘duurzaam en innovatief openruimteproject’? Een voedselbos, bijvoorbeeld. Dat is een combinatie van bos met reguliere landbouw, waarbij je dus een combinatie hebt van bomen en voedselgewassen. We staan open voor heel uiteenlopende ideeën. Een belangrijke voorwaarde is dat er ‘lokale verankering’ verweven zit in het voorstel. Met andere woorden, we willen dat de bevolking betrokken wordt. Maar of dat via een participatietraject is, waarbij de bevolking kan meebeslissen over bepaalde zaken, of door het project publiek toegankelijk te maken, daarin kan vrij gekozen worden.”

Omdat zo’n oproep misschien wel wat vragen opwerpt, organiseert Leiedal op woensdag 13 november om 19u een infomoment in de Vrijheid in Sint-Denijs. Iedereen kan er terecht met zijn of haar vragen en/of bemerkingen. Inschrijven voor dit infomoment kan eenvoudig via www.leiedal.be/openoproepsintdenijs. Daar vind je ook nog eens alle info over het reglement, de selectiecriteria en het projectvoorstel terug.