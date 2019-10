Leerlingen RHIZO wandelen voor Rode Neuzen Dag Joyce Mesdag

25 oktober 2019

15u51 0 Zwevegem De 602 leerlingen van RHIZO College Zwevegem hebben vanmiddag 9 km gewandeld ten voordele van Rode Neuzen Dag, de goeddoelactie van VTM, Qmusic, HLN en Belfius. De leerlingen lieten zich sponsoren.

“De teller staat intussen op 5.888 euro, een bedrag waar we héél blij mee zijn”, zegt directrice Evelien Thomas. “We hadden immers op 4.000 euro gehoopt. Dit is nog beter… en vanavond is er nog de Rode Neuzen Bar, waarbij ouders na het oudercontact nog iets kunnen blijven drinken, dus er komt nog een beetje bij dat bedrag.” De vierde editie van ‘Rode Neuzen Dag’ zet dit jaar in op het mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder maken van jongeren in Vlaanderen. De actie sluit af met een grote slotshow op 29 november.