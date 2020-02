Landbouwer krijgt steenuilaward van Natuurpunt Zwevegem

24 februari 2020

19u13 1 Zwevegem Natuurpunt Zwevegem reikt elk jaar een steenuilaward uit aan iemand die de natuur zeer genegen is en die zich het voorbije jaar zeer verdienstelijk maakte voor de natuur in Zwevegem. Dit jaar werd die award uitgereikt aan Eddy Hooghe, een landbouwer uit Heestert.

“In een landelijke gemeente als Zwevegem gaan natuur en landbouw best hand in hand om het landschappelijk en ecologisch karakter van het buitengebied meer te beschermen en te versterken”, zegt Eddy Loosveldt voor Natuurpunt Zwevegem. “Eddy Hooghe maakt werk van dat evenwicht. Natuurpunt Zwevegem kan altijd rekenen op zijn vrijwillige diensten. Eddy beheert al jaren een paar hectare voor Natuurpunt en hij hielp als vrijwilliger met zijn zwaar materieel om in het Mortagnebos een oud tuinhuis en een versleten caravan te slopen.”