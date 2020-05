Lago Zwevegem organiseert elke avond twee groepslessen Joyce Mesdag

19 mei 2020

16u52 0

Nu samen sporten weer mag in openlucht, is Lago Club Zwevegem gestart met groepslessen. Het zijn er twee elke avond. Ze vinden plaats buiten op de ligweide bij het zwembad. Bij slecht weer gaan de lessen online door. Maandagavond vond de eerste les plaats: zumba dance. “Het is een alternatief dat wij onze leden willen aanbieden nu onze indooractiviteiten stilliggen en onze fitness gesloten moet blijven”, zegt Elewin Werbrouck, centrummanager bij LAGO Kortrijk Weide – LAGO CLUB Zwevegem Fit.