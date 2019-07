Laatste geldautomaat verdwijnt in Sint-Denijs Joyce Mesdag

01 juli 2019

20u20 0 Zwevegem De laatste geldautomaat in de deelgemeente Sint-Denijs is gesloten. Vanaf deze week moeten de 2000 inwoners van het dorp de auto nemen als ze een automaat nodig hebben.

In het pand in de Driesstraat was vroeger een KBC-filiaal gevestigd. Dat werd een paar jaar geleden al gesloten, maar de bankautomaat bleef behouden. Nu heeft de bank echter beslist om die automaat ook weg te nemen, gebaseerd op een evaluatie van het gebruik van de automaat.

Er blijft nog één bank over in Sint-Denijs, de Fintrobank waar Danny Glabeke kantoorhouder van is. “Ik vind dat zelf ook bijzonder jammer, dat die geldautomaat verdwijnt”, vertelt Glabeke. “Dat is toch wel een belangrijke dienst die inwoners van Sint-Denijs zullen moeten missen. Ik kan de beslissing echter wel begrijpen. Een geldautomaat kost veel geld. Mensen zien enkel de voorkant van de automaat, maar dat is een erg groot toestel, met een stevige beveiliging achter. Er moeten verrichtingen gebeuren om die investering de moeite waard te maken.”

Volgens Glabeke zijn er drie opties. “Inwoners kunnen klant worden van onze bank, om tijdens de openingsuren geld af te kunnen halen. Een tweede optie: bij hun aankopen in de handelszaken kunnen ze vragen of ze eventueel wat extra geld kunnen afhalen bij hun elektronische betaling. Optie drie is dan uiteraard de wagen nemen naar een dichtstbijzijnde automaat, in Avelgem of Zwevegem.”