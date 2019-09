Laat je fiets herstellen op Repair Café Joyce Mesdag

16 september 2019

Op woensdag 18 september vindt een nieuwe editie ‘Repair Café’ plaats in Zwevegem, naar aanleiding van de Week van de duurzame gemeente. Van 13 uur tot 17 uur kan je terecht in tAlternatief, Blokkestraat 29. Je kan er gratis je fiets laten herstellen door de fietsherstellers van tAlternatief, in samenwerking met de Fietsbieb. Enkel de vervangstukken zijn betalend.