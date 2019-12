Kunstgrasveld voor Zwevegem, Heestert en Otegem, maar niet voor Moen: “Een belofte kom je toch na?” Joyce Mesdag

16u20 4 Zwevegem Grote teleurstelling bij voetbalclub KFC Moen: ze krijgen dan toch geen kunstgrasveld. Na de clubs in Zwevegem, Heestert en Otegem, zou Moen aan de beurt zijn. “Er was ook aan ons een kunstgrasveld beloofd, en een belofte hoor je toch na te komen?” zegt voorzitter Philippe Vandebogaerde.

Het was oppositieraadslid Johan Rollez (N-VA), schepen in de vorige legislatuur, die opmerkte dat er in het meerjarenplan geen sprake was van een kunstgrasveld. “Er staat dat naar aanleiding van de aanleg van de kunstgrasvelden en in functie van optimalisatie van het gebruik naar een herverdeling van de beschikbare voetballocaties wordt gezocht”, zei Rollez. “Heel veel woorden maar de boodschap is simpel. Moen mag fluiten naar het beloofde kunstgrasveld. KFC Moen moet maar uitwijken naar andere voetballocaties.”

Te veel bomen

Schepen Raf Deprez (CD&V) verzekerde dat er wél nog geïnvesteerd wordt in de club. “Dat er geen kunstgrasveld komt, betekent niet dat we niet meer gaan investeren in de voetbalclub. We dragen de club zeker een warm hart toe, getuige de nieuwe verwarmingsketel die binnenkort wordt geïnstalleerd. Rond het veld in Moen staan te veel bomen, en het kost blijkbaar heel veel tijd om bladeren weg te ruimen van een kunstgrasveld.”

Belofte

Bij KFC Moen reageerde de voorzitter verrast op het nieuws. “Dit hadden we niet verwacht. En neen, we zijn daar niet blij mee”, zegt voorzitter Philippe Vandebogaerde. “Dit was beloofd, en een belofte kom je toch na? En bovendien, onze collega-voetbalclubs in Zwevegem, Heestert en Otegem hebben er alle drie al één gekregen, nu waren wij aan de beurt. Je doet toch voor al je deelgemeenten dezelfde inspanning? Al je kinderen geef je toch evenveel boterhammen?” Het voelt extra zuur omdat Moen niet bijzonder heeft aangedrongen op een veld. “Tijdens de overlegmomenten bleek telkens dat Heestert en Zwevegem er echt dringend één nodig hadden, waardoor wij gezegd hebben dat we er geen problemen mee hadden om pas op de derde of vierde plek te komen. Maar dat we uiteindelijk helemaal uit de boot zouden vallen, hadden we op dat moment ook niet gedacht natuurlijk.”

Overleg

En ook al is de situatie niet dramatisch voor de 100-tal leden van de club, een veld was uiteraard wel welkom geweest. “Het is echt een hele grote vooruitgang als je op één van je twee velden altijd kan spelen. Het is en blijft een wintersport, maar je moet wel kunnen spelen…” Bij Moen hopen ze dat het bestuur nog tot inkeer komt. “We gaan eerst onderling overleggen om te zien welke stappen we zullen zetten.”