Kruispunt aan De Pluim wordt heraangelegd Joyce Mesdag

23 oktober 2019

15u16 0 Zwevegem Vanaf 4 november starten in opdracht van Intercommunale Leiedal voorbereidende werken op de gewestweg N391 Oudenaardsesteenweg, ter hoogte van bedrijvenzone De Pluim in Zwevegem. Er wordt een tijdelijke werfweg aangelegd om de hinder te beperken wanneer het kruispunt zelf heraangelegd zal worden. De voorbereidende werken zullen twee weken duren. De heraanleg van het kruispunt is voorzien vanaf begin volgend jaar.

De voorbereidende werken om die tijdelijke werfweg aan te leggen, gebeuren naast de N391. Om de werken veilig en vlot te kunnen uitvoeren moet de aannemer een rijstrook van de N391 innemen. Op de N391 is er dan enkel verkeer mogelijk in de rijrichting van het kanaal. Verkeer in de andere rijrichting moet omrijden langs de Kanaalstraat richting R8. Deze werken zullen vermoedelijk tot 15 november duren. Na deze voorbereidende werken is er weer tweerichtingsverkeer mogelijk. Enkel het fietspad langs de N391 aan de kant van Evolis blijft toegankelijk voor fietsers en dit in twee richtingen. Fietsers kunnen veilig oversteken aan de Luipaardstraat en via de fietstunnel van het Guldensporenpad.

In januari 2020 starten dan de eigenlijke werken voor de heraanleg van het kruispunt zelf. Het is de bedoeling dat het verkeer veilig het nieuwe bedrijventerrein De Pluim zal kunnen in- en uitrijden. Van zodra die werken starten wordt er opnieuw eenrichtingsverkeer ingevoerd op de N391 in de rijrichting van het kanaal. Dit verkeer kan ter hoogte van de werken over de tijdelijke werfweg. Het verkeer in de andere rijrichting volgt de omleiding langs de Kanaalstraat richting R8. Tijdens deze werken is geen fietsverkeer mogelijk op de N391 ter hoogte van De Pluim. Fietsers worden omgeleid via de bedrijventerreinen De Pluim en Evolis.