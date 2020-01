Kruispunt aan De Pluim wordt heraangelegd Joyce Mesdag

13 januari 2020

19u25 0 Zwevegem Vanaf januari tot mei 2020 wordt het kruispunt heraangelegd op de N391 Oudenaardsesteenweg ter hoogte van bedrijvencentrum De Pluim. Die werken moeten ervoor zorgen dat het verkeer er veilig het bedrijventerrein kan in- en uitrijden.

Van zodra de werken starten wordt er opnieuw eenrichtingsverkeer ingevoerd op de N391 in de rijrichting van het kanaal. Dit verkeer kan ter hoogte van de werken over de tijdelijke werfweg rijden. Het verkeer in de andere rijrichting volgt de omleiding langs de Kanaalstraat richting R8.

Tijdens deze werken is geen fietsverkeer mogelijk op de N391 ter hoogte van De Pluim. Fietsers worden omgeleid via de bedrijventerreinen De Pluim en Evolis. Alle info vind je op www.leiedal.be/bedrijventerrein/de-pluim