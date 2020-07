Korting op de schoolfactuur voor kwetsbare gezinnen Joyce Mesdag

14 juli 2020

17u02 0 Zwevegem Gezinnen die een financieel steuntje nodig hebben, al of niet door corona, kunnen - als ze aan de voorwaarden voldoen - vanaf het nieuwe schooljaar aanspraak maken op een onderwijscheque van het lokaal bestuur van Zwevegem. Onderwijscheques zijn een manier om korting te krijgen op de schoolkosten van je kind(eren). Het initiatief kadert in het gemeentelijk armoedeplan én in het coronaplan Solidair Zwevegem.

In de gemeenteraad maandagavond werd unaniem het reglement goedgekeurd. “Het gaat over een financiële tussenkomst voor de kosten van het kleuter-, het lager en het secundair onderwijs”, zeggen Eliane Spincemaille, schepen van Samenleving en Isabelle Degezelle, schepen Onderwijs (beide CD&V). “Een ‘gevulde boekentas’ kost geld: boeken, werkmateriaal, turngerief, maaltijden, klasuitstappen, enz. Elke ouder én ook de gemeente wil ieder kind de beste onderwijskansen bieden. Voor kwetsbare gezinnen voorzien wij met dit reglement een ondersteuning via een korting op de schoolfactuur. Geen gedoe met ‘papieren bonnen’ maar een rechtstreekse verrekening tussen de gemeente en de scholen.”

Een aanvraag indienen kan digitaal via de de dienst Samenleving of via een bezoek aan het Huis van het Kind. “Bij een goedkeuring regelt dienst Samenleving verder alles met de school van het kind: voor een kleuter is er jaarlijks een korting van 45 euro op de schoolfactuur. De korting voor een kind in de lagere school bedraagt 90 euro, voor een leerling in het secundair onderwijs 125 euro”

Zwevegem trekt voor het komende schooljaar hiervoor 50.000 euro, de helft uit het armoedeplan, de helft uit het coronafonds.