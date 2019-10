KMO-zone Zwevegem Knokke opnieuw goedgekeurd in gemeenteraad na klacht belangenvermenging Joyce Mesdag

29 oktober 2019

23u06 1 Zwevegem De gemeenteraad heeft de komst van de KMO-zone in Zwevegem Knokke opnieuw goedgekeurd. De KMO-zone kreeg eigenlijk al groen licht in de vorige gemeenteraadszitting, maar na een klacht van het actiecomité Leefbaar Knokke werd het punt opnieuw op de agenda geplaatst.

Het kmo-park komt op de site van voormalige steenbakkerij Hanssens. Dat is vlak bij de Kringloopwinkel in Zwevegem. Intercommunale Leiedal wil daar een bedrijventerrein realiseren met plaats voor een achttal kmo’s. Op de valreep werd tijdens het openbaar onderzoek een petitie met 301 handtekeningen ingediend tegen de plannen. De bewoners maken zich onder meer zorgen om de verkeersdrukte die de plannen zullen veroorzaken in de dorpskern van Knokke.

Nadat het punt op de vorige gemeenteraad werd goedgekeurd, probeerde het actiecomité Leefbaar Knokke de KMO-zone met een truc alsnog tegen te houden. Het diende klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur, omwille van belangenvermenging door raadslid Antoon Vanassche (Zwevegem Vooruit). De woning van het raadslid, die nota bene zelf lid is van het actiecomité, is nu zonevreemd en wordt door het nieuwe RUP geregulariseerd, maar hij nam vorige maand wel deel aan het debat en stemde ook mee ondanks zijn persoonlijke betrokkenheid.

Het gemeentebestuur besliste het punt als reactie te hernemen op de raad, zeer tegen de zin van de aanwezige leden van het actiecomité en Vanassche zelf. Hij drong aan dat het punt niet zou behandeld worden en dat de beslissing van de gouverneur zou worden afgewacht.

Het bestuur had geen oren naar het betoog van Vanassche. Het trok de vorige goedkeuring in, om van zodra Vanassche de gemeenteraadszaal had verlaten, het Rup te bespreken, en opnieuw goed te keuren.

Onder meer oppositieraadsleden Wim Monteyne (N-VA) en Yves De Bosscher (Groen) herhaalden dat ze tégen de komst van het KMO-zone waren, maar de KMO-zone werd opnieuw meerderheid tegen oppositie goedgekeurd.