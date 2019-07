Keiberg krijgt nieuw fietspad Joyce Mesdag

11 juli 2019

Vanaf woensdag 7 augustus 2019 wordt, in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer, het fietspad op de N8 Keiberg in Zwevegem volledig vernieuwd. De werken zullen drie dagen duren.

Het fietspad op de Keiberg krijgt een nieuwe toplaag in asfalt vanaf de rotonde in Knokke tot aan De Souterrain. Er wordt gewerkt met een mobiele werf. Om de werken vlot, veilig en snel te kunnen uitvoeren zal de aannemer het fietspad volledig moeten afsluiten. Fietsers moeten omrijden langs het kanaal Bossuit-Kortrijk. Autoverkeer blijft in beide richtingen mogelijk op de Keiberg maar de snelheid wordt in de werfzone beperkt tot 50 km/u.

Tenzij de weersomstandigheden roet in het eten gooien, zullen de werken starten op woensdag 7 augustus en afgerond zijn op vrijdag 9 augustus.