Kasteelstraat anderhalve maand dicht voor verkeer Peter Lanssens

08 augustus 2019

De Kasteelstraat in het centrum van Zwevegem zal omwille van wegeniswerken dicht zijn van maandag 12 augustus tot maandag 30 september. De Kasteelstraat is een eenrichtingsstraat en verbindt ter hoogte van de ribbetjeszaak Johnny Fox de Avelgemstraat (N8) met de Lindelaan. Er is een lokale omleiding voorzien tijdens de werken. Die loopt via de Avelgemstraat (N8), de Twee Molen Straat en de Lindelaan. Het wegdek van de Kasteelstraat wordt vernieuwd.