Kapster redt zwangere straatkat van dood en voedt kittens op: “Dump geen poezen langs de weg” Peter Lanssens

14 augustus 2019

15u31 112 Zwevegem “Aan wie op reis gaat: dump geen katten langs de weg”, roept Ines Vanheuverbeke (43) van kapsalon New-Look in Zwevegem op. De kapster redde een zwangere straatkat van de dood en voedt nu ook haar drie kittens op. “We beklagen het ons niet. Katten verzorgen kost geld, maar ze geven ons zo veel liefde. Ze maken ons huis veel warmer”, zegt Ines.

Kapster Ines Vanheuverbeke merkte vorige zomer in de Otegemstraat een gedumpte en verwaarloosde poes op. Ze begon samen met de buren het katje eten te geven. Haar 14-jarige dochter Chanel raakte er gehecht aan en het poesje kreeg de naam Filoe. Een oproep op Facebook naar het baasje leverde niets op. “Toen we in februari zagen dat Filoe zwanger was, besloten we te helpen”, zegt de kapster. “We zetten een doos in het atelier van mijn man Gerard Vermeulen, hij is tegelzetter, en plaatsten Filoe er in om haar te tonen dat ze welkom was.”

Spoedkeizersnede

Op 12 april dook Filoe op met weeën. “Om middernacht verwittigde ik dierenartsenpraktijk Okapi in Otegem, want de bevalling verliep niet goed”, gaat Ines verder. “De kittens lagen in een stuitligging. Er volgde een spoedkeizersnede. Filoe was op het einde van haar krachten en zou het niet gehaald hebben als ze nog op straat had geleefd. We haalden haar samen met de kittens in huis. Filoe woog nog amper achthonderd gram. Ze kon vlak na de bevalling haar eigen kittens geen melk geven omdat ze te zwak was. We gaven de kittens zelf eten met de papfles. We besloten Filoe en drie kittens te houden. De witte Siamees noemden we Snowie, de zwarte deugniet Sloeber en de zwart-witte Mimi. Die was zo klein en teder, ze woog bij de geboorte maar tachtig gram. We dachten nooit dat ze het zou redden, maar nu is ze de dikste van de hele hoop”, lacht Ines. “Al de kittens zijn ondertussen gechipt en gesteriliseerd. En Filoe stelt het ondertussen ook uitstekend. We lieten haar ook steriliseren en chippen. Filoe is nu een mooie kat van 2,5 kilogram.”

18 potten tonijn per week

Er was geen weg terug, met vier poezen in huis. Er kwamen nieuwe zetels, met dekens op, en krabpalen, kattenmanden, kattenbakken, veel speelgoed en een drinkfontein. De katten verzorgen, heeft de voorbije drie maanden tweeduizend euro gekost, de kosten bij de dierenarts inbegrepen. “Ze eten achttien potten tonijn en drinken negen flessen kattenmelk per week”, legt Ines uit. “De reacties zijn ongelooflijk positief. De katjes mogen zelfs in mijn kapsalon. Ik heb er een bloembak met kattengras gezet. Ik vraag wel altijd eerst aan mijn klanten of de kittens in het salon mogen. Klant blijft koning.”

Knuffels en zoentjes

Het gezin van Ines en Gerard - dochter Chanel, zoon Gauthier en pleegdochter Lisa - beklaagt zich de beslissing niet. “Filoe knuffelt graag, geeft zoentjes en gaat mee naar boven als we gaan slapen. Ze is zo dankbaar. De kittens zijn vooral speelvogels en crossen door de gangen. Ons huis zit vol liefde dankzij de katten. We hebben sinds kort trouwens nog een nieuwe bewoner. Een verwilderde kater, Bellinie genoemd, zit nu ook bij ons in huis. Hij is de vriend van Filoe en vermoedelijk de papa van de kittens. We hebben hem al laten castreren en hij wordt binnenkort ook gechipt. De vorige eigenaar van Bellinie wil hem niet meer.”

Boodschap

Een verhaal van dierenliefde dus, waar een boodschap achter zit. “Dump geen katten”, roept Ines opt. “Wie een reis kan betalen, kan ook een kattenhotel betalen. En wie geen kittens wil, kan zijn poes laten steriliseren. En heb je toch kittens voor wie je niet kunt zorgen, breng ze dan naar het dierenasiel. Laat ons nu eens allemaal inzien dat de liefde die je van een kat krijgt, onbeschrijfelijk groot is.”

14.197 katten in asiel

In 2018 zijn 14.197 katten in een asiel in Vlaanderen beland. Opvallend: er werd zestien procent meer kittens afgestaan. Eigenaars moeten kittens nu verplicht laten steriliseren, maar willen die kost van 150 euro vaak niet zelf dragen. “Je kunt kittens vanaf zeven weken na de geboorte naar een asiel brengen”, weet Veerle Debaillie van dierenasiel De Leiestreek in Zwevegem-Knokke. “Steriliseren, chippen, vaccineren, wij brengen dat zelf in orde en zoeken een nieuwe thuis. Ofwel doe je als eigenaar zelf de kosten en reken je die door aan een koper van kittens. Zorg wel dat je met alles in orde bent. Wie ongesteriliseerde of ongecastreerde kittens op Facebook aanbiedt, kan daar een forse boete voor krijgen (van 312 tot 6.000 euro, nvdr). Wat Ines doet, kan ik alleen maar toejuichen. Hoe meer mensen ons helpen, zoals Ines, hoe beter. Let wel op met rondzwervende katten. Laat altijd eerst checken of er geen eigenaar naar op zoek is. We kunnen in het asiel zien of een kat geregistreerd staat en de verantwoordelijke van het dier eventueel op te sporen is.”

De avonturen van de katten kun je volgen op de Facebookpagina ‘Ons geluk hun geluk! Filoe de poes en kittens’.