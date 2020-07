Kappaert wordt onderwijssite: ‘Zowel oplossing voor basisschool Klim-Op als voor Deeltijds Kunstonderwijs’ Joyce Mesdag

15 juli 2020

21u01 0 Zwevegem De kappaertsite wordt een onderwijscampus. Het Deeltijds Kunstonderwijs krijgt een plekje in de voormalige gebouwen van het Rhizocollege, op het nabijgelegen voetbalveld komt een nieuwbouw waar de gemeenteschool voor buitengewoon basisonderwijs Klim-Op haar thuisbasis krijgt.

Met de beslissing is meteen een oplossing gevonden voor twee prangende problemen. De lessen van de kunstacademie gaan nu deels door op de site Transfo, in De Brug en in de Stedestraat. De infrastructuur is er echter gebrekkig en ouderwets en de Academie kreeg tijdens inspecties al een negatieve evaluatie. Er moet dus een degelijke oplossing komen om te vermijden dat de Academie in de toekomst haar erkenning verliest.

Tegelijk was ook Klim-Op op zoek naar een definitieve stek. De school nam enkele jaren geleden haar intrek in de gebouwen van het voormalige Rhizocollege, omdat de school uit haar boegen barstte in het pand op het Toyeplein. Het was echter een tijdelijke oplossing, want echt ideaal zijn de lokalen en is de indeling van het Rhizocollege niet voor de Klim-Op.

Met een ‘onderwijssite’ op de Kappaert, langs de Stedestraat, krijgen zowel de Academie als de Klim-Op tegen 2025 een geschikte, definitieve stek. Op een deel van het voetbalveld komt een gloednieuwe school voor de Klim-Op. De school telt op dit moment 115 leerlingen, maar er zal rekening gehouden worden met een groei tot 135. Het Rhizocollege komt dan vrij, en dat is een ideale stek voor het DKO.

“De site op de Kappaert blijkt de meest haalbare piste te zijn. Er is voldoende ruimte, er zijn al veel bestaande schoolgebouwen aanwezig en het grootste deel van de aanwezige gebouwen is eigendom van de gemeente. Ook niet onbelangrijk is dat er reeds een subsidieaanvraag lopende is bij Agion voor de vernieuwing van de Klim-Op waaraan we de rest kunnen koppelen.”, zegt onderwijsschepen Isabelle Degezelle. “Het deel van het voetbalveld dat door de nieuwbouw niet wordt ingenomen, wordt een aantrekkelijke groenzone”, zegt schepen Isabelle Degezelle (CD&V).

Met het project verdwijnt het voetbalveldje op de Kappaert wel. “Maar daar speelden maar vier amateurvoetbalploegen elk één keer per maand, en die kunnen gemakkelijk uitwijken naar Zwevegem-Knokke.”

Dankzij Agion zou Zwevegem 5 miljoen euro binnen krijgen aan subsidies.