Josephine is nieuwe directeur in De Windroos Joyce Mesdag

02 september 2019

Go! Basisschool De Windroos heeft een nieuwe directeur. Josephine Wullepit (38) uit Anzegem zal de honneurs waarnemen vanaf dit schooljaar. Ze vervangt Diederick Tassaert, die tot vorig schooljaar directeur was in De Windroos en er opnieuw voor kiest om les te geven. Josephine Wullepit was eerder al directeur in GO! BS Ter Molen in Lauwe.