Jongen vraagt handtekeningen van brandweerlui na brand in de straat Alexander Haezebrouck

15 juli 2019

17u59 0 Zwevegem Een jongen was zo onder de indruk toen zondagavond omstreeks 19 uur brand uitbrak achteraan een woning in de straat waar hij samen met zijn ouders woont. Hij haalde prompt zijn boekje boven en ging de aanwezig brandweermannen om een handtekening vragen.

De brand brak uit achteraan een woning in de Demeesterstraat in Zwevegem. Daar had een houten tuinomheining vuur gevat. Ook tuinmeubilair en groenafval vatten vuur. Al snel was een rookpluim te zien. De brandweer snelde ter plaatse en kon het vuur vrijwel meteen blussen. Toch waren ze enige tijd in de weer om zeker te zijn dat alles geblust was en er geen opflakkering meer mogelijk was. In geen tijd stond de Demeesterstraat vol met tankwagens van de brandweer. Eén jongen was zodanig onder de indruk van de hele gebeurtenis dat hij prompt een schriftje uithaalde en aanwezigen om hun handtekening vroeg. Enkele brandweerlui en ook aanwezige journalisten zoals ondergetekende mochten hun krabbel in zijn schriftje plaatsen. “Hij is wat onder de indruk en had schrik”, zei zijn moeder. “Voor hem zijn de brandweermannen helden, dit zal hem helpen om dit hele gebeuren een plaatsje te geven.”