Jongeman gewond na klap tegen elektriciteitspaal in Otegem LSI

22 augustus 2020

07u17

Zwevegem Langs de Zwevegemsestraat in Otegem (Zwevegem) is vrijdagnacht een jonge automobilist gewond geraakt bij een verkeersongeval.

Om een nog onduidelijke reden kwam de jongeman langs de kaarsrechte weg van de baan af. Met zijn Ford Fiesta knalde hij tegen een betonnen elektriciteitspaal, die door de impact kraakte. Het voertuig kwam tot stilstand in de gracht. De brandweer van de zone Fluvia moest er aan te pas komen om het slachtoffer uit zijn penibele situatie in zijn wagen te bevrijden. Gewond maar buiten levensgevaar kon hij na die bevrijding naar het ziekenhuis overgebracht worden. De elektriciteitspaal zal door netwerkbeheerder Fluvius vervangen worden. De Ford Fiesta is rijp voor de schroothoop.