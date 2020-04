Jongeman betrapt op bezit van zo’n 800 kinderpornofilmpjes Alexander Haezebrouck

22 april 2020

17u20 0 Zwevegem Een 21-jarige jongeman uit Zwevegem moest zich woensdag op de rechtbank in Kortrijk verantwoorden voor het bezit en verspreiden van zo’n 800 filmpjes met kinderpornografisch materiaal. De jongeman werd twee keer betrapt en riskeert nu een celstraf.

In 2017 werd de politie voor een eerste keer getipt vanuit het NMEC (Center For Missing and Exploited Children) dat kinderporno werd gelinkt aan een IP-adres in Zwevegem. De politie trok naar de woning waar het IP-adres gevestigd is en ging de vader van beklaagde ondervragen. Hij zei meteen niets van de feiten af te weten, maar dat zijn zoon de computer ook gebruikt. “De kinderporno kon ook gelinkt worden aan het e-mailadres van de zoon", zei het openbaar ministerie. “Hij ging meteen tot bekentenissen over. Hij zei dat hij in een moeilijke periode zat en contact zocht met iemand op het internet om te praten. Zo kwam hij naar eigen zeggen in contact met een YouTuber die hem kinderporno opstuurde om hem ‘op te beuren’. Hij zei aan de politie dat hij wel even had gekeken, maar het daarna wegklikte omdat hij het walgelijk vond.” De politie seponeerde destijds de zaak. Maar in juni vorig jaar kwam nog eens een melding. Deze keer had de jongeman de computer van zijn moeder en tante gebruikt om kinderporno te downloaden. “Hij zou zo’n 800 filmpjes hebben. Die filmpjes wisselde hij uit via een Australische cloud.” Volgens de advocaat van de jongeman wiste hij alle filmpjes nog voor de politie een tweede keer ingreep. Hij bekende alles en vraagt een opschorting van straf. De jongeman laat zich ondertussen ook psychologisch begeleiden. “Ik weet dat ik aan mezelf moet werken”, zei de jongeman tegen de rechter. De procureur verzet zich tegen een opschorting van straf voor de jongeman. Hij riskeert een gevangenisstraf van 10 maanden met uitstel onder voorwaarden en een geldboete van 1.200 euro. Vonnis op 20 mei.