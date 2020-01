Jonge drugsbende voor rechter na dealen cannabis Alexander Haezebrouck

16 januari 2020

18u57 0 Zwevegem Een jonge drugsbende, allen uit Zwevegem, riskeren tot 10 maanden gevangenisstraf voor het dealen van cannabis in de streek. Allemaal zijn ze ongeveer amper 20 jaar oud. Het kopstuk kocht de cannabis in grote hoeveelheden aan in Nederland, ze opereerden vanuit het huis van één iemand die al alleen woonde.

De politie kreeg in 2018 informatie doorgespeeld dat twee jongemannen, toen 18 en 19 jaar, uit Zwevegem cannabis verkochten. Tijdens observaties stelde de politie vast dat ze zich telkens naar afgelegen plekjes op parkings of parkjes en brachten korte bezoekjes aan personen die bij de politie gekend staan als afnemer van drugs. Elke dag stopten ze ook bij één adres in Zwevegem. Dat bleek de plaats te zijn van waaruit ze opereerden en waar hun drugsvoorraad lag. “Daar woonde de enige van de bende die al alleen woonde met zijn vriendin, de rest woont nog bij hun ouders”, zei het openbaar ministerie. Bij een huiszoekingen werd 1.600 gram cannabis en 1.100 Xtc-pillen gevonden. Het kopstuk van de bende, E. W. (21), kocht in totaal 3,5 kilogram cannabis in Nederland om te verkopen in de streek. Hij riskeert nu een gevangenisstraf van 18 maanden, een geldboete van 24.000 euro en een verbeurdverklaring van 20.120 euro. De anderen riskeren gevangenisstraffen tussen zes en 12 maanden. Bijna allemaal verklaren ze ondertussen volledig drugsvrij te zijn en werk te hebben. “Eigenlijk ben ik blij dat de drugshandel aan het licht is gekomen”, zei E. W. (21) tegen de rechter. “Ik was volledig verkeerd bezig en heb vijf maanden in voorhechtenis gezeten. Mijn ogen zijn open gegaan. Eens terug buiten ben ik meteen werk gaan zoeken, dat is gelukt. Ik zit nu veel beter in mijn vel dan toen en kan ook veel beter praten met mijn ouders. Ik weet dat ik een straf zal krijgen en zal die aanvaarden, daarna zal ik mij nooit meer met zo’n feiten inlaten.” De advocaten van de jonge dealers vragen de rechter om mild te zijn en om werkstraffen op te leggen. De rechter velt een vonnis op 12 februari.