Jobstudente (16) belandt met hand in persmachine en verliest topje van vinger: metaalbewerkingsbedrijf riskeert fikse boete Siebe De Voogt

18 september 2019

14u12 2 Zwevegem Metaalbewerkingsbedrijf Maes Metal uit Zwevegem hangt in de Brugse rechtbank 36.000 euro boete boven het hoofd voor een ernstig arbeidsongeval drie jaar geleden. Een 16-jarige jobstudente kwam met haar rechterhand vast te zitten en verloor het topje van haar wijsvinger. Onderzoek wees uit dat haar werkgever het niet al te nauw nam met de veiligheidsvoorschriften.

Het tienermeisje was op 29 augustus 2016 aan het werk als uitzendkracht bij Maes Metal uit Zwevegem. Haar moeder werkte voor het bedrijf en hielp haar dochter aan een vakantiejob. “Het slachtoffer werd tewerkgesteld aan de excenterpers”, vertelde de arbeidsauditeur. “Ze moest de machine bedienen met een voetpedaal, maar de pers ging veel te snel. Het meisje kwam vast te zitten met haar rechterhand. Haar wijsvinger raakte geplet tussen de pers, waardoor het topje uiteindelijk moest geamputeerd worden.” Het onderzoek toonde volgens het arbeidsauditoraat heel wat tekortkomingen aan. “Er was onder meer geen risicoanalyse voor die machine en ook onvoldoende preventie. Het bedrijf was in 2007 al eens gewezen op de gevaren van de machine en ook in 2016 kreeg het al een waarschuwing. Toen de pers een jaar na het arbeidsongeval nog steeds niet voldeed aan de minimumvoorschriften, schreef de sociaal inspecteur een stopzettingsbevel uit voor de machines. Dat bevel werd gewoon genegeerd.”

Ervaren werknemers

Maes Metal riskeert een effectieve geldboete van 36.000 euro, maar vraagt de gunst van de opschorting van straf. “We hebben tegen dit dossier weinig in te brengen”, pleitte hun advocate Sara Torrekens. “Maes Metal is een bedrijf met ervaren arbeiders, waardoor ze normaal niet met uitzendkrachten werkten. Voor de dochter van een werkneemster maakte de zaakvoerder een uitzondering. Het is voor hem een les geweest. Dat bevelschrift werd niet moedwillig genegeerd. De inspecteur had tegen mijn cliënt een ander verhaal gedaan, dat niet eenduidig was.” Uitspraak op 16 oktober.