Jeugdhuis De Harp organiseert dorpelingenkoers op rollen Joyce Mesdag

09 augustus 2020

16u58 0 Zwevegem Zo’n 50-tal sportievelingen hebben zondag deelgenomen aan de dorpelingenkoers die jeugdhuis De Harp organiseerde aan café Den Beer in de Otegemstraat. Ze legden op een fiets op rollen zo snel mogelijk de afstand van 1 kilometer af, de snelste deelnemer klokte net boven een minuut af.

“De Otegemstraat is elke zondag verkeersvrij. We wilden als jeugdhuis graag iets organiseren om voor wat leven in de brouwerij te zorgen”, zegt Staf Loncke. “Delnemers betalen 3 euro en krijgen in rol een gratis lotje voor een tombola. Winst gaan we wellicht niet maken, maar daar was het ons niet om te doen. Als we maar voor wat ambiance kunnen zorgen.”

Bruno De Clercq deed ook mee aan de wedstrijd. “Ik geef normaal de commentaren, dus ik kon niet achterblijven en ik móest ook wel eens meefietsen. Zó warm… Commentaar geven is een pak minder lastig dan deelnemen”, lacht hij.