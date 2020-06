Jaar cel voor Georgiër voor 32 winkeldiefstallen bij Okay LSI

08 juni 2020

14u10

Bron: LSI 2 Zwevegem Een 28-jarige Georgiër die op 30 januari op heterdaad bij een winkeldiefstal in warenhuis Okay in Zwevegem kon worden geklist en verantwoordelijk bleek voor maar liefst 32 diefstallen bij filialen in het hele land is veroordeeld tot een jaar effectieve celstraf en een boete van 400 euro.

Een winkeldetective van Okay in Zwevegem merkte op 30 januari het verdachte gedrag van Nukri M. op. Hij kon hem op heterdaad betrappen en verwittigde de politie. De agenten konden hem in de boeien slaan en doorzochten daarna zijn zwarte BMW met Britse nummerplaat. In de auto vonden de agenten cosmetica die eerder op de dag in Okay Wevelgem was gestolen ter waarde van 1.700 euro. Tijdens de speurtocht in de wagen slaagde Nukri M. er in een handboei los te maken en te voet weg te vluchten. Lang duurde dat niet, want hij kwam ten val en kon opnieuw geklist worden. Die tweede arrestatie verliep niet zonder slag of stoot. Verder onderzoek van camerabeelden maakte duidelijk dat M. over het hele land maar liefst 32 winkeldiefstallen bij Okay pleegde, goed voor ruim 19.000 euro aan gestolen goederen. Telkens liep hij de winkel binnen met een kartonnen doos, vulde die met spullen en verstopte ze nadien onder zijn kledij. Sinds 30 januari verblijft hij in de cel. De rechter verklaarde zijn BMW verbeurd. Aan Okay moet hij een totale schadevergoeding van ruim 22.000 euro betalen.