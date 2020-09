Inwoners Otegem vragen via petitie veiliger verkeer Joyce Mesdag

29 september 2020

15u05 0 Zwevegem Enkele inwoners van Otegem hebben net voor de gemeenteraad een petitie overhandigd aan Zwevegems burgemeester Marc Doutreluingne (Lijst Burgemeester) en schepen van Mobiliteit Marc Desloovere (sp.a). Ze vragen tal van maatregelen om de verkeersveiligheid te verhogen in de deelgemeente. 297 inwoners hebben de petitie ondertekend.

Wie de petitie ondertekende, kon aangeven welke punten hij of zij belangrijk vindt. 97 procent van de ondertekenaars vraagt een verbod op doorgaand verkeer in de dorpskern. 94 procent wil ook veiligere fietspaden, terwijl 88 procent flitspalen en gerichte controles vraagt. 78 procent ziet dan weer graag extra snelheidsremmers en 59 procent gaat akkoord met de uitbreiding van de zone 30 en de uitbreiding van de zone 50 tot aan de dorpsgrenzen.

Compromis

De schepen heeft deze week, nog voor de petitie werd overhandigd dus, al actie ondernomen om het zwaar verkeer in Otegem te beperken. Het gaat vooral om bewegingen van en naar één firma: BSV. Tijdens een overleg met zaakvoerder Ignace Degezelle, kon hij bekomen dat veertien vrachtwagens van en naar Ruien voortaan niet meer door Otegem zullen rijden.

“Wij werken wel degelijk aan de problemen die we vandaag in Otegem kennen”, zegt Marc Desloovere. “Alleen vraagt dit wat tijd. De uitbreiding van de zone 50 kunnen we bekijken, maar het is de politie die moet controleren. Volgend jaar volgt een volledige heraanleg van de Scheldestraat mét vrijliggende fietspaden. De plannen voor de heraanleg van de Zwevegemstraat worden opgemaakt en de uitvoering is voor 2025. Beide projecten worden samen geraamd op zo’n elf miljoen euro, ruim vijf miljoen euro daarvan investeren we met de gemeente.”