Intussen al negen corona-overlijdens in woonzorgcentrum Marialove: “Wel maar twee zieken meer” Joyce Mesdag

24 april 2020

17u07 0 Zwevegem Woonzorgcentrum Marialove in Heestert zit in een stevige strijd tegen het coronavirus verwikkeld. Er werden intussen al negen overlijdens genoteerd. “Maar er zijn intussen ook al twaalf bewoners hersteld van corona”, zegt directeur Anje Degraeve. Twee inwoners zijn nog ziek.

“Het zag er even naar uit dat het de goeie richting uit ging, maar jammer genoeg heeft een nieuwe bewoner net positief getest”, gaat de directeur verder. “We hebben daarom deze week alle andere bewoners van die afdeling getest, om een nieuwe opflakkering te voorkomen. We wachten nu op de resultaten.” Het initiatief om zo grondig te testen, komt vanuit het woonzorgcentrum zelf. “Al de helft van onze bewoners werd getest. De overheid schakelt wat ons betreft veel te traag, daarom hebben we gewoon zelf initiatief genomen.”

Het andere woonzorgcentrum in Zwevegem, Sint-Amand, is voorlopig nog coronavrij. “Maar we juichen nog niet te luid”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne (Lijst burgemeester). “Het kan even goed morgen of overmorgen anders zijn, ook al doen we alles om het te vermijden.”