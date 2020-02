Internering na aanranding drie wandelende vrouwen LSI

05 februari 2020

14u50

Bron: LSI 0 Zwevegem Een 30-jarige man uit Zwevegem moet worden geïnterneerd. Dat besliste de Kortrijkse strafrechter woensdag. Hij stond terecht voor de aanranding van drie wandelende vrouwen.

De 30-jarige Zwevegemnaar betastte op 21 februari 2019 een vrouw toen ze op wandel was langs het Guldensporenpad in Zwevegem. Hij nam haar vast bij haar heupen. Toen de vrouw duidelijk liet verstaan niet opgezet te zijn met de opdringerige man, riep hij ‘Sorry ik wou gewoon even proberen’, en vluchtte daarna weg. Op 4 juli 2019 deed hij hetzelfde bij een vrouw die met haar hondje op stap was. “Hij benaderde haar en betastte haar aan haar borsten” pleitte haar advocate. “De vrouw is erg geschrokken en durft nu niet meer alleen met haar hondje gaan wandelen.” De man verblijft momenteel op de psychiatrische afdeling van de gevangenis. Uit een psychiatrisch verslag blijkt dat Jelle D. geestesgestoord is en het risico op herval zeer groot. Hij hoopte na de aanrandingen op een positieve reactie van de vrouwen en seks. “Het is nooit mijn bedoeling geweest om hen te kwetsen”, aldus Jelle D.